في ختام العشر الأوائل.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح في الجامع الأزهر

كتب لؤى على

اصطف آلاف المصلين في أروقة وصحن الجامع الأزهر من محافظات الجمهورية ومن مختلف الجنسيات التي تمثل قارات العالم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خاشعين لله يبتغون فضلا من الله ورضوانًا في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، وكذلك بمسجد مدينة البعوث الإسلامية، ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الدعوة والإعلام الديني، والدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء من سورة التوبة برواية حفص عن عاصم، وأقيمت صلاة التراويح من سورتي التوبة ويونس برواية ورش عن نافع المدني، ورواية الدوري عن أبي عمرو البصري.

وأمَّ المصلين في الجامع الأزهر الشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ رضا رمضان عبد الموجود، والشيخ محمد علاء الدين سباعي، والشيخ محمود محمد عزازي، وأمَّ المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد السعداوي، والشيخ محمد جمعة، والشيخ كمال محمد علي، والشيخ حسام قاسم.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).