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الأوقاف تصدر توضيحا بشأن إقامة سرادقات بساحات المساجد المغلقة أو المفتوحة

السبت، 01 أبريل 2023 10:05 م
الأوقاف تصدر توضيحا بشأن إقامة سرادقات بساحات المساجد المغلقة أو المفتوحة وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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اصدرت وزارة الاوقاف توضيحا بشأن إقامة أى سرادقات فى ساحات المساجد المغلقة أو المفتوحة، وقالت في بيانها: 
 
أولًا : مراعاة لحرمة وقدسية المسجد تم التأكيد على عدم إقامة أي  سرادقات أو ما في حكمها مغلقة أو مفتوحة في ساحة المسجد أو حديقته أو داخل أسواره؛ لما يتطلبه ذلك من فراشة ونحوها، وقصر ذلك على دور المناسبات المعدة لذلك فقط.
 
ثانيًا : في حالة عدم وجود دار مناسبات بالمسجد أو القرية أو الحي فلا مانع من التقدم إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد لملء نموذج طلب إشهار عقد القران بالمسجد، وعلى أن يتم الإشهار بحضور المأذون الشرعي بنفسه وتحت مسئوليته، ويقتصر الأمر على مجرد الإشهار دون أي فعاليات أخرى، بناء على موافقة مكتوبة من إدارة أو مديرية الأوقاف التابع لها المسجد وفق ما تقرره كل مديرية، ويكون ذلك بالمجان، مع الحفاظ  التام على قدسية المسجد.
 

ساحة المساجد

الازهر الشريف

وزارة الاوقاف

مديرية الاوقاف



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