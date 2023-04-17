اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 12:58 ص
أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. الجمعة عيد الفطر المبارك "فلكيا"

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الجمعة عيد الفطر المبارك "فلكيا" احتفالات العيد
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية إلى جامعة الدول فى 3 دقائق.. فيديو

السكة الحديد تعلن عودة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة

مفتى الجمهورية: حرمان المرأة من ميراثها هو من أكل أموال الناس بالباطل
المفتى: الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مساواة ميراثها بميراث الرجل
التعليم: تنسيق متكامل للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية بالسودان

 


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