أخبار 24 ساعة.. الجمعة عيد الفطر المبارك "فلكيا"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية إلى جامعة الدول فى 3 دقائق.. فيديو
المجمعات الاستهلاكية: التخفيضات على أسعار الكعك والبسكويت تصل لـ25%
السكة الحديد تعلن عودة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة
مفتى الجمهورية: حرمان المرأة من ميراثها هو من أكل أموال الناس بالباطل
المفتى: الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مساواة ميراثها بميراث الرجل
التعليم: تنسيق متكامل للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية بالسودان
البحوث الفلكية: كسوف الشمس المرتقب الخميس لن يرى بمصر ولا يؤثر على هلال شوال
نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد القيامة المجيد
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