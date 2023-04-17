أخبار 24 ساعة.. الجمعة عيد الفطر المبارك "فلكيا"

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية إلى جامعة الدول فى 3 دقائق.. فيديو

السكة الحديد تعلن عودة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة