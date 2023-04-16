اليوم السابع
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المجمعات الاستهلاكية: التخفيضات على أسعار الكعك والبسكويت تصل لـ25%

الأحد، 16 أبريل 2023 10:50 م
المجمعات الاستهلاكية: التخفيضات على أسعار الكعك والبسكويت تصل لـ25% الكعك والبسكويت بالمجمعات الاستهلاكية
كتب محمد شعلان

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أكد محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، توفير رنجة على أعلى مستوى بمنافد المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق، مشيرا إلى أن سعر الكيلو 90 جنيها مقارنة بالأسعار في السوق حيث تصل إلى 135 جنيها لسعر الكيلو.
 
وأضاف محمد أبو مندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على قناة الأولى، اليوم الأحد، أن هناك كميات كبيرة متوفرة طوال العام من معروض الرنجة، كما أشار إلى أن هناك مصنعين على أفضل مستوى تابعين للشركة القابضة لمنتجات الكعك والبسكويت.
 
وتابع: "هذه المصانع تعمل بآليات ونظم ونهتم بالتقنية ومنافسة السوق الخارجي، والبسكويت بدأ بـ110 جنيهات والكعك بـ120 جنيها، وفي علبة 2 كيلو بـ250 جنيها، وعندنا كعك وبسكويت وغريبة العيد"، مؤكدا أن التخفيضات على أسعار الكعك والبسكويت كبيرة وتقدر بحوالى 25% عن أسعار السوق.
 

المجمعات الاستهلاكية

التموين

اسعار الكعك

اسعار البسكويت

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