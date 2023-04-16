السكة الحديد تعلن عودة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، عودة حركة مسير قطارات خط الشرق لجداولها السابقة الصادرة فى أول يناير 2023، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 17/4/2023.

وأوضحت أن ذلك تزامناً مع الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابى) أسفل خطوط السكة الحديد بحوش محطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مع إعادة مسير قطارات 332 & 343 & 1112 & 1418 للمسير طريق خط الشرق وبنفس جداولها السابقة قبل البدء في اعمال تنفيذ مشروع نفق (أحمد عرابى) .

وفى السياق نفسه، أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن سفر الركاب بالقطارات على خطوط السكة الحديد بالوجه القبلي بالتزامن مع بداية انطلاق قطارات مخاصيص عيد الفطر المبارك.

وجاءت تعليمات السكة الحديد للسائقين:

- منع الركاب من السفر بالسبنسات والعربات الغير مخصصة لسفر الركاب علاوة على ما جاء بالقانون رقم 240 لسنة 1979 بتعديل المادة رقم 170 مكرر من قانون العقوبات.

- المرجو من المهندسون رؤساء الإدارات المركزية لقطاع المسافات الطويلة والمناطق الاستعداد والتنبيه بتعيين قوة الجر والعربات اللازمة لهذا التشغيل خلال فترة تشغيل مخاصيص عيد الفطر.

- اتخاذ اللازم نحو المعاونة فى الرقابة ومنع دخول ركاب بدون تذاكر ومراقبة الحالة على الشبابيك وتأمين جميع القطارات ومنع الباعة الجائلين من ركوبها ومنع ركوب الجمهور من الاحواش.

- على مديري العموم ومديري الإدارات ومفتشى النقل والحركة ضرورة التواجد بمحطات القيام والمحطات المركزية لمراقبة الحالة وتصريف الزحام بالمحطات والعمل على راحة الجمهور وإعداد التعليمات المحلية لجميع المختصين لتنفيذ التعليمات بكل دقة ومراقبة انتظام حركة مسير القطارات.