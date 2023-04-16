اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 10:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فلكيا.. الجمعة عيد الفطر المبارك وصلاته الساعة 5:47 دقيقة بالقاهرة

الأحد، 16 أبريل 2023 08:28 م
فلكيا.. الجمعة عيد الفطر المبارك وصلاته الساعة 5:47 دقيقة بالقاهرة معهد البحوث الفلكية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وفقا لامساكية شهر رمضان المبارك ، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة. 
 
ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).
 
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). 
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 - 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة .
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
 
 
 

شهر رمضان

غره رمضان

أول أيام رمضان رمضان 2023

شهر شوال

شوال

عيد الفطر

موعد عيد الفطر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. السكة الحديد تصدر تعليمات خاصة بقطارات عيد الفطر المبارك

الأحد، 16 أبريل 2023 05:00 م

تخصيص 135 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ببنى سويف.. اعرف الأماكن

الأحد، 16 أبريل 2023 03:27 م

مياه القناة تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الأحد، 16 أبريل 2023 01:22 م

الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر

الأحد، 16 أبريل 2023 12:21 م

مياه الشرب بالبحر الأحمر تنظم حملات توعية لترشيد المياه خلال أيام عيد الفطر

الأحد، 16 أبريل 2023 11:33 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة