البحوث الفلكية: كسوف الشمس المرتقب الخميس لن يرى بمصر ولا يؤثر على هلال شوال

كتب محمود راغب

نفى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، ما يتم تداوله على بعض المواقع، من معلومات مغلوطة حول تعذر رؤية هلال شوال يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب ظاهرة فلكية وهى كسوف الشمس.

وأكد رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، خاصة وأن كسوف الشمس المرتقب الخميس المقبل لن يرى فى مصر ولا المنطقة العربية والشرق الأوسط، وليس له أى تأثير على عملية رؤية هلال شوال

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 - 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة .

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".