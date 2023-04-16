اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أبريل 2023 11:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية إلى جامعة الدول فى 3 دقائق.. فيديو

الأحد، 16 أبريل 2023 11:03 م
محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية إلى جامعة الدول فى 3 دقائق.. فيديو محور كمال عامر
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهر فيديو نشرته محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" تجربة عملية لسير سيارة على محور الفريق كمال عامر الجديد، ابتداء من العمرانية وحتى جامعة الدول العربية فى رحلة استغرقت 3 دقائق فقط، وذلك بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.
 
وأشارت المحافظة إلى أن محور كمال عامر الجديد يعد أهم المحاور المرورية العرضية الجديدة وأول شريان مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، منوهة إلى أن المحور الجديد يربط العديد من الكتل السكنية وأهمها المنيب، والهرم، وفيصل، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.
 
وأكدت أن المحور يسهم فى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى.
 
 

محور كمال عامر

الطريق الدائري

محور صفط اللبن

محور 26 يوليو

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية للمهندسين فى 4 دقائق.. فيديو

الإثنين، 27 مارس 2023 10:20 م

انفراجة مرورية بالجيزة.. محور 26 يوليو يقلل مسافة الوصول لمدينة 6 أكتوبر.. "عمرو بن العاص" يخفف الضغط على شوارع فيصل والهرم.. تنفيذ امتداد محور كمال عامر للربط مع محور تحيا مصر.. وإقامة 19 موقفا بسعة 2058 سيارة

الإثنين، 20 مارس 2023 12:00 ص

تجربة عملية على محور كمال عامر.. 7 دقائق من بشتيل للعمرانية.. فيديو

الأربعاء، 15 مارس 2023 08:38 م

يختصر الوقت ويقلل المسافات.. تعرف على مطالع ومنازل محور كمال عامر

الأربعاء، 15 مارس 2023 04:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة