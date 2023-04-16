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التعليم: تنسيق متكامل للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية بالسودان

الأحد، 16 أبريل 2023 04:53 م
التعليم: تنسيق متكامل للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية بالسودان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية، البالغ عددها 151 مدرس وإداري، وأوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، وذلك نظرا لتطورات الأحداث الراهنة هناك.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار المتابعة المستمرة للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتقييم الأوضاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تدرس الوزارة كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في دولة السودان والتي يجريها ٢١ طالبا مصريا، مؤكدا أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.
 
وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان بأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.
 

التربية والتعليم

البعثة التعليمية المصرية بالسودان

امتحانات الثانوية العامة للبعثة التعليمية بالسودان

اخبار مصر



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