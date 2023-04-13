أخبار × 24 ساعة.. إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد المقام بها الجمعة والساحات

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"التموين" تطرح "فول معبأ" على البطاقات وزن 500 جم بسعر 7.5 جنيه
التعليم تحدد 27 إبريل آخر موعد لتسليم استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية
إجازة من 20 لـ 25 أبريل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
الأوقاف: إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد المقام بها الجمعة والساحات
"التموين" تعلن إصدار بطاقة السجل التجارى الرقمية لأول مرة فى مصر
السكة الحديد تعلن مواعيد 8 رحلات إضافية على خط الصعيد خلال عيد الفطر
الصحة تطلق 48 قافلة طبية مجانية بحميع المحافظات حتى نهاية رمضان
الرى: امتلاء بحيرات وادى ميعر بجنوب سيناء بمياه السيول.. فيديو
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