‫الرى: امتلاء بحيرات وادى ميعر بجنوب سيناء بمياه السيول.. فيديو

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ب وزارة الرى أن منظومة الحماية من أخطار السيول المنفذة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء نجحت فى حماية المدينة جراء السيل القادم من أودية ميعر، وذلك من خلال سدود وادى ميعر التى تم إنشاؤها ضمن منظومة حماية المدينة من أخطار السيول .

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وأوضح الظاهر فى تقرير للدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن مياه السيول ملأت البحيرات الواقعة أمام سدود الحماية بوادى ميعر ، كم تم إمرار مياه السيل بأمان من خلال البرابخ المنفذه أسفل طريق (النفق - شرم الشيخ) وصولا الى بحيرة وادى الأعوج المنفذه ضمن منظومة الحماية والتى تتسع الى 1.20 مليون م3 .

وأضاف الظاهر أن الوزارة قامت بتنفيذ 5 بحيرات صناعية و3 سدود ركامية مكساه بالدبش والمونة بسعة تخزينية 7 مليون م٣ لحماية مدينة طور سيناء وحصاد مياه الامطار وتغذية الخزان الجوفى بمنطقة سهل القاع .

وأكد الظاهر أنه نظراً لزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية كأحد النتائج السلبية للتغيرات المناخية فقد تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم إنشاء ١٥٠٠ منشأ لحماية المواطنين والمنشآت بما يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذا الملف الهام فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على قطاع المياه .

وأضاف أن مشروعات الحماية من أخطار السيول تهدف لتوفير الحماية للمواطنين ، وحماية المدن والقرى البدوية والمنشآت السياحية والطرق وخطوط الإتصالات والغاز والمياه والكهرباء وأبراج الكهرباء والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الخزان الجوفي بما يضمن إستدامة مصدر المياه .

الجدير بالذكر أنه تم يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية فى شبه جزيرة سيناء حيث إنتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل بشمال سيناء من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه ، ونهو تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بمركز نخل بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه ، ونهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه ، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء 10 خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى 19 مليون جنية ونسبة تنفيذ 91 % ، وتنفيذ عملية إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 25 % .