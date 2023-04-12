اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:43 م
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التموين تعلن ضوابط تسويق بيع النخالة التموينية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:36 م
التموين تعلن ضوابط تسويق بيع النخالة التموينية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أصدر الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى، رقم 61 لعام 2023، بشأن أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها.

 

ونصت المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 222 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتي

 

ويشمل سعر بيع النخالة الآتي قيمة الخدمة التموينية بواقع 100 جنيه للطن تسدد لصالح الوزارة في موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالي ، كذلك قيمة الفوارغ بواقع 145 جنيها للطن ومصروفات تخزين وتسويق للمطاحن التموينية بنسبة "15%"من صافى سعر بيع طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد .


التموين

النخالة التموينية

أسعار النخالة التموينية

ضوابط بيع النخالة التموينية

سعر النخالة التموينية



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