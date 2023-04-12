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إجازة من 20 لـ 25 أبريل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء

الأربعاء، 12 أبريل 2023 07:24 م
إجازة من 20 لـ 25 أبريل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن إجازة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء اعتبارا من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تكون الفترة من الخميس الموافق 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وأكد بيان الوزارة على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء..وجاء في البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير القوى العاملة شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله مصر الغالية ،وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات .


القوى العاملة

إجازة عيد الفطر

اجازة العيد للقطاع الخاص

شم النسيم

تحرير سيناء

اجازة عيد الفطر

اليوم السابع بلس



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