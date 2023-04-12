اليوم السابع
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‫الزراعة تصدر توصيات تقليل الآثار السلبية لموجة الطقس على طوائف نحل العسل

الأربعاء، 12 أبريل 2023 04:58 م
‫الزراعة تصدر توصيات تقليل الآثار السلبية لموجة الطقس على طوائف نحل العسل نحل العسل
كتبت أسماء نصار

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تشهد البلاد خلال هذه الفترة بعض التقلبات في الطقس وبصفة خاصة حالات تساقط الأمطار و إرتفاع درجات الحرارة نهارا  والإنخفاض في درجات الحرارة والتيارات الهوائية الباردة ليلا وما يصاحب ذلك من تأثيرات ضارة على طوائف نحل العسل. 

 وأصدرت وزارة الزراعة توصيات وإرشادات عامة لتلافي وتقليل الآثار السلبية لموجة الطقس غير المستقر على طوائف نحل العسل  يجب القيام بها للتقليل من تلك التأثيرات السلبية ومن أهمها:

1- التأكد من وجود  ملكة قوية  بطائفة النحل وأن يتوفر بها مخزون كاف من الغذاء.

2- الإهتمام بالتغذية المناسبة سواء الكربوهيدراتية ويفضل إستخدام الكاندي أو التغذية السائلة المركزة لتجنب رفع نسبة الرطوبة داخل الطوائف بالإضافة إلى التغذية البروتينية المناسبة ببدائل أو بمكملات حبوب اللقاح وذلك في حالة عدم توافر مصادر لحبوب اللقاح.

3- عدم فتح الخلايا إلا للضرورة وعلى فترات متباعدة وفي الأيام المشمسة ذات درجات الحرارة الملائمة مع إحكام غلقها ووضع ثقل على أغطيتها لتثبيتها حتى لا تفتح بفعل الرياح الشديدة.

4- التأكد من وجود مصدات للرياح سواء طبيعية أو صناعية وبصفة خاصة من الجهتين الشمالية والغربية لتجنب تأثير الرياح والتيارات الباردة مع تضييق مدخل الخلية.

5الإستمرار في ضغط النحل على الأقراص

6- تشميس الطوائف في الأيام المشمسة خلال الفترة من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية بعد الظهر وذلك بإزالة أغطية الخلايا مع ترك الخيشة وهذه العملية تعمل على تدفئة النحل وتبخير الرطوبة من داخل الخلايا.

7- إمالة الخلايا للأمام قليلا لتجنب دخول المياه لداخلها في حالة سقوط الأمطار.


النحل

النحالين

الطقس

ملكة النحل



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