رضا حجازى يستعرض مستجدات مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة وإحياء المسرح المدرسى

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات من بينها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لاختيار 1000 مدير مدرسة، فضلا عن متابعة الاجراءات الخاصة بتفعيل مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي" والاستثمار في قدرات الطلاب الموهوبين فنيا، كما استعرض الوزير كافة الاجراءات المتعلقة بانتقال العاملين للمقر الجديد للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار 1000 مدير مدرسة تمثل خطوة هامة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ، مشيرا إلى أنه تقدم للمبادرة 1794 معلما من بينهم 156 سيدة يتلقون برنامجًا تدريبيًا متميزًا على أن يتم اختيار المجموعة التي اجتازت البرامج التدريبية ليصبحوا مديرى مدارس.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الاجراءات الخاصة بمبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي"، حيث أشار الوزير إلى أن هذه المبادرة هي آلية منظمة تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها في مجال المسرح والفن، مؤكدًا على أهمية مواصلة تفعيل خطوات المبادرة وعمل نهضة فى المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال اختيار أفضل ٥ طلاب موهوبين في مجال التمثيل على مستوى كل إدارة تعليمية ثم على مستوى كل مديرية ثم يتم انتقاء فريق يمثل المسرح المدرسي على مستوى الجمهورية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعانة بطلاب الدمج الموهوبين في المبادرة لاستثمار مواهبهم ودمجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة رباب زیدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية والأستاذة نهاد سعد مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى والأستاذ عمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة تفقدية بالوزارة للاطمئنان على انتظام سير العمل للإدارات التي انتقلت للعمل بشكل تدريجي بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، كما استعرض خطط تقييم وتدريب الموظفين المقرر انتقالهم لمقر الوزارة الجديد.