حصاد الوزارات.. الصحة تطلق اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها
وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا
وزير التعليم: القيادة السياسية حريصة على التعاون مع ألمانيا لتطوير القطاع
الصحة: تقديم 10 خدمات طبية مجانية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
التعليم: النماذج الاسترشادية لأسئلة الثانوية العامة محاكية للامتحان الأساسى
الصحة تطلق اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
نقابة المعلمين: بدء صرف زيادة الميزة التأمينية بدءًا من اليوم
الصحة: تدريبات مكثفة لرفع وعى طلاب الجامعات بمخاطر التدخين
محافظ الجيزة: محور كمال عامر هدية الدولة للمواطنين
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