اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة تطلق اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الخميس، 09 مارس 2023 05:03 م
حصاد الوزارات.. الصحة تطلق اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الزراعة: سعر كرتونة البيض فى منافذ الوزارة 94 جنيها

وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية حققت نجاحًا كبيرًا

وزير التعليم: القيادة السياسية حريصة على التعاون مع ألمانيا لتطوير القطاع
 
الصحة: تقديم 10 خدمات طبية مجانية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
 
التعليم: النماذج الاسترشادية لأسئلة الثانوية العامة محاكية للامتحان الأساسى
 
الصحة تطلق اليوم 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
 

 


حصاد الوزارات

الزراعه

البيض

التربيه والتعليم

الصحه

نقابه المعلمين



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