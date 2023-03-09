اليوم السابع
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"القوى العاملة" تعلن تسليم 50 عقد عمل لذوى همم بالقليوبية

الخميس، 09 مارس 2023 01:56 م
"القوى العاملة" تعلن تسليم 50 عقد عمل لذوى همم بالقليوبية وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد

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أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، تسليم مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 50 عقد عمل لذوى الهمم والقدرات بالمحافظة للعمل فى 6 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى العاملة داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وخطة الوزارة التى وضعتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة وفرص تدريب مهنى لتلك الفئة على المهن التى يتطلبها سوق العمل لدمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى التنمية.

 

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية في تقريرها للوزارة، أن التسليم كان بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومدير المديرية، ومحمد العليان وكيل المديرية، حيث تم تسليم عقود العمل لـ 50 من ذوى الهمم والقدرات ، مؤكدة أنه تم توفير تلك الفرص للقادرون باختلاف بالتعاون المثمر مع المستثمرين، وفي ضوء الملامح الأساسية لبرامج عمل الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لإحداث تغيرات إيجابية مستدامة.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها بياناً بنشاط مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، وما قدمته من خدمات وأنشطة خلال شهر فبراير 2023.

 

وذكرت في بيان لها اليوم الخميس أن "المديرية" قامت بعدد من الانجازات فيما يخص ملفات عملها داخل المحافظة، من تفتيش عمالى، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وكذلك رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية اجتماعياً وصحياً، وفرص العمل المقدمة للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة وكذلك برامج التدريب المهنى المجانية للشباب المستفيدين.

 

وأوضح محمد سالم عبد الملك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء فى تقريره للوزارة، أنه تم تشغيل 22 شاب من أبناء المحافظة فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة منهم 16 من ذوى الهمم والقدرات، وصرف 8 منح رعاية اجتماعية وصحية لـ 8 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منح مولود جديد بإجمالى 8 آلاف جنيه، وإعانة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وتقديم رعاية صحية لـ 3 عمال بواقع 12 ألف جنيه.

 

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 19 منشأة يعمل بها 705 عمال، كما تم التفتيش فى مجال التفتيش العمالى على 128 منشأة يعمل 1031 عاملًا، فضلاً عن استخراج 22 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تسليم العقود
تسليم العقود

 


القوى العاملة

فرص عمل القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

فرص عمل لذوي الهمم

ذوي الهمم



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