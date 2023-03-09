اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 مارس 2023 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: تقديم 10 خدمات طبية مجانية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

الخميس، 09 مارس 2023 12:11 م
الصحة: تقديم 10 خدمات طبية مجانية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وزير الصحة - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تقدم خدماتها بالمجان لاكثر من 10 خدمات .

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة داخل وحدات الرعاية الأولية، لجميع المواطنين ضمن الفئة العمرية أكبر من 40 عاما، إضافةً إلى المواطنين ضمن الفئة العمرية من 18 عاماً الذين لديهم تاريخ مرضي بأمراض مزمنة.

وأضاف عبدالغفار، أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (العشوائي والتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة من خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع عبدالغفار، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقاً للحالة الصحية للمريض، بما يساهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقاً للأدلة الإرشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، موضحاً أنه توجد لجنة علمية للمبادرة تقوم بوضع الأدلة الإرشادية وعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.


الصحه

وزاره الصحه

الكشف المبكر على الامراض المزمنه

الاعتلال الكلوى



الموضوعات المتعلقة

كيف تطمئن الأم على صحة نظر مولودها؟.. وزارة الصحة توضح

الخميس، 09 مارس 2023 10:18 ص

وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء ورفع توصياتها للحكومة

الأربعاء، 08 مارس 2023 05:18 م

وزير الصحة يكشف اشتراطات جديدة لتسجيل المنشآت الطبية.. تفاصيل

الأربعاء، 08 مارس 2023 09:40 ص

وزير الصحة يؤكد أهمية استراتيجية التنمية المستدامة لخدمة جميع قطاعات الدولة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:49 م

وزير الصحة يوجه بإنشاء مراكز بالمنشآت التعليمية للتوعية بمخاطر الإدمان

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:53 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة