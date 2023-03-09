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التعليم: النماذج الاسترشادية لأسئلة الثانوية العامة محاكية للامتحان الأساسى

الخميس، 09 مارس 2023 11:53 ص
التعليم: النماذج الاسترشادية لأسئلة الثانوية العامة محاكية للامتحان الأساسى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة حيث من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة، وأكدت الوزارة أن النماذج الاسترشادية محاكية لأسئلة الامتحان الأساسى الذى يعقد فى يونيو المقبل، موجه للطلاب بضرورة الاستفادة من هذه النماذج والاطلاع عليها ليتم التعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها استعدادًا للامتحانات.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

 

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

 

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

موعد إعلان النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023



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