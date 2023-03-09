اليوم السابع
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القوى العاملة تنظم دورات تدريبية للشباب على مهن سوق العمل بالوادى الجديد

الخميس، 09 مارس 2023 01:37 م
القوى العاملة تنظم دورات تدريبية للشباب على مهن سوق العمل بالوادى الجديد الدورات التدريبية
كتبت - مرام محمد

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تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد بشأن بدء تنفيذ الدورات التدريبية على مهن التفصيل والخياطة، وطباعة المنسوجات للفتيات، وذلك بمركز ومدينة باريس بقرية جورمشين، ومركز ومدينة موط بالداخلة، ومركز التدريب المهنى بالخارجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظات، مع الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أنه تم تنفيذ دورة تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز ومدينة موط بالداخلة والتى يحتاجها سوق العمل داخل المركز، وعليها إقبال من الفتيات لتعلمها، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية على نفس المهنة بمركز ومدينة باريس بقرية جورمشين لفتيات القرية، من أجل تمكينهم اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتهم فى المجتمع.

وأضاف مدير المديرية أنه تم بدء برنامج تدريبى للفتيات بمركز التدريب المهنى بالخارجة على مهنة طباعة المنسوجات والتى يتم تقديمها مجانًا للشباب من الجنسين من خلال التسجيل فى مراكز التدريب المهنى المختلفة فى انحاء المحافظة، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب داخل ديوان المديرية للحصول على الدورات التدريبية المتاحة تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ وبإشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة "إدارة شئون المرأة" بالوزارة.

 

جانب من الدورات
جانب من الدورات

 


مراكز التدريب المهني

التدريب المهني

القوى العاملة



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