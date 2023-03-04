الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار السبت، 04 مارس 2023 05:02 م وزارة الصحة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: تعرف على جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 قطع المياه 4 ساعات عن مركز العياط بالجيزة بدءا من 12 منتصف ليل الأحد النقل: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى كفر الدوار أمام حركة السيارات والمركبات ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة وأسوان 37 الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار القوى العاملة تشارك بندوة عن التوظيف العادل والأخلاقى لشركات إلحاق العمالة بالخارج وزيرة الهجرة: ندرس احتياجات سوق العمل فى القاهرة وكازاخستان لتحديد أوجه التعاون تعرف على مواعيد رى القمح خلال الأسبوع الحالى التموين تصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات الشهر الجارى التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات مارس من ماكينات الصراف الآلى الزراعة: المرور على 3 آلاف و441 محل تجارة مبيدات وتحرير 24 محضر مخالفة انطلاق قافلة الأزهر الطبية العامة إلى الواحات البحرية بتوجيهات الإمام الأكبر تعرف على موعد بدء ليلة النصف من شعبان وأفضل دعاء القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة بأسوان لشمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية التضامن تعلن توصيات المؤتمر الإقليمى الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية" وزير الرى يتفقد منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة بأسوان لمتابعة منظومة الرى الزراعة تتعاون مع المجر في مجال ترشيد مياه الري ونقل التكنولوجيا الحديثة الزراعة: اجتماع الشبكة الدولية للأرز أغسطس المقبل .. التفاصيل اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار الوزارات الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م حصاد الوزرات..التعليم العالى: تطعيم مليون شخص من منتسبى الجامعات بلقاح كورونا السبت، 09 أكتوبر 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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