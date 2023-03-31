أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يوميًا ضمن السلع المدعمة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة_ الإسكندرية وأسعار التذكر في رمضان
الأوقاف: استمرار تلقى طلبات حجز صك الإطعام بقيمة 300 جنيه دون خصم المصروفات
النقل العام تخصص 9 خطوط لنقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة السبت
الإفتاء: يجوز للمرأة تناول الأدوية المؤخرة للحيضَ لتصوم الشهر كاملًا دون ضرر
وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان مدرسة "مدينتي للغات" للاطلاع على النموذج التعليمى
العليا لتراخيص الشواطىء توافق على 32 طلب لمشروعات تنموية فى 6 محافظات
مايا مرسى تشيد بمسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة بسبب دور المرأة
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