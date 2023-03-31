أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يوميًا ضمن السلع المدعمة

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مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة_ الإسكندرية وأسعار التذكر في رمضان

وزيرا التعليم والتخطيط يتفقدان مدرسة "مدينتي للغات" للاطلاع على النموذج التعليمى

مايا مرسى تشيد بمسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة بسبب دور المرأة