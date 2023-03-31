اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يوميًا ضمن السلع المدعمة

الجمعة، 31 مارس 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يوميًا ضمن السلع المدعمة وزارة التموين - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

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مايا مرسى تشيد بمسلسل "عملة نادرة" للشركة المتحدة بسبب دور المرأة


الرى

الاوقاف

الازهر

الكهرباء

التموين

الصحه

دار الافتاء

وزاره النقل

زيت الطعام



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