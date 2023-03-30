اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 02:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الخشت يهنىء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بانتصارات العاشر من رمضان

الخميس، 30 مارس 2023 01:27 م
الخشت يهنىء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بانتصارات العاشر من رمضان العاشر من رمضان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط والجنود، والشعب المصري بالكامل، بمناسبة ذكرى الانتصار يوم العزة والنصر.

وقال الدكتور الخشت، إن انتصار العاشر من رمضان سيظل بطولة عظيمة تدرس في تاريخ المعارك، وقصة إرادة لا تلين في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة وإرادة الجيش المصري العتيد، ودرس في التخطيط الاستراتيجي والانتماء وحب الوطن، وأنه لا أعلى ولا أسمى من التضحية في سبيل الله من أجل الوطن، موجهًا التحية لكل رجال القوات المسلحة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.


محمد الخشتً

رئيس جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصرية

القوات المسلحة

انتصار العاشر من رمضان



الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة تنظم دورة رمضانية "فى حب مصر" لطلابها بالأسبوع الثانى من رمضان

الخميس، 30 مارس 2023 09:00 ص

جامعة القاهرة تناقش اليوم مشروع تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بكليات الجامعة

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:27 م

كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة تهنئ خريجيها المكرمات فى يوم المرأة المصرية

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:12 ص

الخشت: كلية "العلاج الطبيعى" بجامعة القاهرة تحصل على 3 شهادات أيزو

الأربعاء، 29 مارس 2023 09:08 ص

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للطلاب حول مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية على الشباب

الثلاثاء، 28 مارس 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة