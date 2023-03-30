اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 02:32 م
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مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك "غسالة الملابس" لخفض الفاتورة

الخميس، 30 مارس 2023 02:00 م
مرفق الكهرباء ينشر نصائح لترشيد استهلاك "غسالة الملابس" لخفض الفاتورة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عدد من النصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس من الكهرباء و خفض قيمة فاتورة الكهرباء ، وهى كالاتى:

- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، حيث أنها تستهلك نفس الطاقة لان ده هيوفر في فواتير المياه والكهرباء.

- استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس.

- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

- عند شراء غسالة جديدة، يجب مراعاة شراء تلك التي تحتوي على بطاقة كفاءة للطاقة.

- يجب مراعاة تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف، حتى لا تستهلك وقت أكبر من اللازم في ملأ الغسالة بالمياه وتصريفها..

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org                                       

5من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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