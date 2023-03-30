النقل العام تخصص 9 خطوط لنقل مشجعى مباراة الأهلى لاستاد القاهرة السبت

كتب سيد الخلفاوى

خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة 50 أتوبيسا لنقل مشجعى مبارة الأهلى خلال لقاءه مع فريق الهلال السودانى باستاد القاهرة يوم السبت القادم الساعة 9 مساء، وذلك بتذكرة موحدة 10 جنيهات بنطاق القاهرة الكبرى.

وأوضحت هيئة النقل العام مسارات 9 خطوط لـ50 اتوبيس بجميع مناطق القاهرة الكبرى، وهى كالتالى:

الخط الأول "عبد المنعم رياض – رمسيس – عباسية – استاد القاهرة" 10 سيارات.

الخط الثانى "العباسية – صلاح سالم – يوسف عباس – استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .

الخط الثالث "قسم الحدائق – حدائق القبة – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .

الخط الرابع " دوران شبرا – الخلفاوى – منشية الجمل – حدائق القبة – الفنجرى- استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .

الخط الخامس "ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العينى – السيدة عائشة – الاتوستراد – جامعة الازهر - استاد القاهرة" 5 سيارات.

الخط السادس "السيدة عائشة – الاتوستراد – نادى السكة - استاد القاهرة" 5 اتوبيسات .

الخط السابع "النزهة الجديدة – الحجاز – شارع النزهة – السبع عمارات – ميدان الساعة – طريق النصر - استاد القاهرة" 5 اتوبيسات.

الخط الثامن " الاميرية – سراى القبة – روكسى – كلية بنات عين شمس – خضر التونى – شارع يوسف عباس - استاد القاهرة " 5 اتوبيسات.

الخط التاسع "شبرا الخيمة – مسطرد – المطرية – التجنيد – روكسى – الخليفة المأمون – الفنجرى – استاد القاهرة" 5 سيارات.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوط ستعمل بجوار خطوط النقل العام وشركات النقل الجماعى التابعة للهيئة والتي تعبر بمحاور " طريق النصر – صلاح سالم – إسماعيل الفنجرى" المحيطة باستاد القاهرة.