اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 08:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة_ الإسكندرية وأسعار التذكر في رمضان

الخميس، 30 مارس 2023 08:00 م
مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة_ الإسكندرية وأسعار التذكر في رمضان قطار تالجو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الإسكندرية، خلال شهر رمضان حيث يعمل الآن 2 قطار بشكل يومى على خط القاهرة الإسكندرية .
 

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية 

 
يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا. 
يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء. 
ويقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35صباحا. 
يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء. 
 

 أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:

تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا للمصريين.
 
 

 


مواعيد قطار تالجو

أسعار تذاكر قطار تالجو

خط القاهرة الإسكندرية

شهر رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة