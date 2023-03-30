مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة_ الإسكندرية وأسعار التذكر في رمضان

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد وأسعار تذاكر قطار تالجو الجديد على خط القاهرة الإسكندرية، خلال شهر رمضان حيث يعمل الآن 2 قطار بشكل يومى على خط القاهرة الإسكندرية .

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2022 تالجو الاسكندرية / القاهرة الساعة 7:00 بدلا من الساعة 5:50 يصل القاهرة 9:35صباحا.

يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية:

تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيهًا للمصريين.