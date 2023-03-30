الصحة تعلن نتيجة تكليف الأطباء دفعة مارس 2023.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023، وقالت وزارة الصحة والسكان عبر موقع التكليف أنه يمكن متابعة النتيجة والحد الادنى للمكلفين .
ونشرت وزارة الصحة والسكان رابط نتيجة حركة تكليف الأطباء مارس 2023 من خلال الدخول عبر الموقع الالكترونى :- mhealth.cu.edu.eg
وكانت أعلنت وزارة الصحة فى فبراير الماضى، فتح موقعها لبدء تسجيل الرغبات الخاصة بدفعة تكليف الأطباء البشريين مارس 2023 .
ووعدت الوزارة بتحسين أوضاع العمالة في المناطق النائية حتى يكون هناك عوامل جذب للأطباء للعمل في هذه المناطق التى تعانى من عجز شديد وعزوف عن العمل بها.
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