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التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يومياً ضمن السلع المدعمة لأصحاب البطاقات

الخميس، 30 مارس 2023 12:01 م
التموين: ضخ 3 آلاف طن زيت طعام يومياً ضمن السلع المدعمة لأصحاب البطاقات زيت طعام
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لصرفها ضمن المقررات التموينية المدعمة  لأصحاب البطاقات التموينية ويتم ضخ  ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم وتصرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص، ويتم طرح زيت الطعام عبوة 800 جرام بسعر 25 جنيها على البطاقات، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة فى الأسواق الأخرى .

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، حيث تم افتتاح  العديد من فروع معارض "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%. 

ويأتي ذلك فى الوقت الذى وجه فيه  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة لافتا إلى أن تنظيم معارض أهلا رمضان هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  ومجلس الوزراء، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة، كما أن معارض "أهلا رمضان" تنطلق بكل المحافظات وتستمر لنهاية شهر رمضان . 


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