العليا لتراخيص الشواطىء توافق على 32 طلب لمشروعات تنموية فى 6 محافظات

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية و الرى إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الري ، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل ، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، والمحافظات الساحلية .

قال سويلم أن اللجنه العليا تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .

و تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة 32 طلب بمحافظات البحر الأحمر 8 والاسكندرية 2 والسويس 4 وجنوب سيناء 4 ومطروح 6 والبحيرة 6 ، حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا البنود الخاصة بأعمال التهذيب وصيانة المماشي والسقالات حيث تم وضع المعايير لها وجاري دراستها وإقرارها من أعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص ، وقد تم الموافقة على الترخيص بإزالة التلوثات الزيتية القديمة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر طبقاً للدراسة البيئية المقدمة من جهاز شئون البيئة ، وإنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه بحر بمحافظة جنوب سيناء ، وتحديد حرم الشاطئ وتطوير وترميم المنشآت المقامة بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصائد بمحافظة الإسكندرية .

كما خلص الاجتماع للتوصية بسرعة مراجعة الدليل الإرشادي لصيانة السقالات والمماشي المرخصة وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها ، كما خلص الاجتماع لسرعة دراسة الدليل الإرشادي لتهيئة وتهذيب الهضاب الشاطئية بالمناطق الساحلية للإستخدامات التنموية للبحرين الأبيض المتوسط والأحمر والمعد من قبل جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وسرعة البت في الطلبات المقدمة بشأنها .