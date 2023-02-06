أخبار 24 ساعة.. التموين: 2 مليون جنيه غرامة النسب الوهمية للخصم بالأوكازيون

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"التموين": 2 مليون جنيه غرامة النسب الوهمية للخصم بالأوكازيون
الأرصاد: ابتعدوا عن الأشجار والمبانى المتهالكة.. وتطالب بارتداء الملابس الثقيلة
تعليم الجيزة تبدأ مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023
التعليم: إنجاز 94% من المشروعات المدرسية المستهدفة فى قرى مبادرة حياة
التضامن: إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم حتى الآن
وزارة الأوقاف تعلن نتيجة الأسرة القرآنية وقدرها 300 ألف جنيه
الصحة تعلق على لجوء مرضى السكر للعسل.. اعرف التفاصيل
التعليم عن ربط النتيجة بسداد المصروفات: إجراءات مع المدرسة المخالفة
مدير مستشفيات قصر العينى: عدم حجز الفنان عمرو محمد ويتلقى العلاج يوميا
وزيرة التضامن تشدد على مساعدة الأسر في دعم أبنائهم من ذوي الإعاقة
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