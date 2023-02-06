اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 01:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار 24 ساعة.. التموين: 2 مليون جنيه غرامة النسب الوهمية للخصم بالأوكازيون

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: 2 مليون جنيه غرامة النسب الوهمية للخصم بالأوكازيون وزارة التموين
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

"التموين": 2 مليون جنيه غرامة النسب الوهمية للخصم بالأوكازيون

الأرصاد: ابتعدوا عن الأشجار والمبانى المتهالكة.. وتطالب بارتداء الملابس الثقيلة
تعليم الجيزة تبدأ مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023
التعليم: إنجاز 94% من المشروعات المدرسية المستهدفة فى قرى مبادرة حياة
التضامن: إصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الهمم حتى الآن
وزارة الأوقاف تعلن نتيجة الأسرة القرآنية وقدرها 300 ألف جنيه
الصحة تعلق على لجوء مرضى السكر للعسل.. اعرف التفاصيل
التعليم عن ربط النتيجة بسداد المصروفات: إجراءات مع المدرسة المخالفة

 


وزارة التموين

الاكازيون الشتوى

غرامة العروض الوهمية بالاكازيون الشتوى

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التموين: انطلاق الأوكازيون الشتوى غدا بمشاركة 300 محل حتى الآن

الأحد، 05 فبراير 2023 09:36 ص

"التموين" تعلن انطلاق تخفيضات الأوكازيون الشتوى الإثنين المقبل

الخميس، 02 فبراير 2023 02:58 م

انطلاق الأوكازيون الشتوى 2023 يوم 6 فبراير.. نشرات توعية للمواطنين بكيفية الاستفادة من التخفيضات وتجنب حالات الغش.. وتوقعات بمشاركة 4 آلاف محل.. والإجراءات القانونية الرادعة فى انتظار المتلاعبين

الأربعاء، 01 فبراير 2023 07:00 ص

%89 من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على تخفيضات الأوكازيون الشتوى

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة