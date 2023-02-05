اليوم السابع
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رئيس كهرباء القناة يتابع تنفيذ خطة تطوير شبكات التوزيع ببئر العبد ورفح والشيخ زويد

الأحد، 05 فبراير 2023 06:45 م
رئيس كهرباء القناة يتابع تنفيذ خطة تطوير شبكات التوزيع ببئر العبد ورفح والشيخ زويد رئيس كهرباء القناة المهندس سامي أبو وردة
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أنه  بناء على توجيهات الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء و المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة توفير كافة القدرات الكهربائية اللازمة لتنمية محافظة شمال سيناء تم تنظيم زيارة تفقدية لقطاع كهرباء شمال سيناء لمتابعة تنفيذ خطة تطوير شبكات التوزيع.
 
وأوضح فى تصريحات خاصة، أنه حرص على تفقد توصيل التيار الكهربائي لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية للزممات ومأخذ المياه وعددهم 26 زمام فى رومانة وبئر العبد، مؤكدا على أنه شدد بضرورة وضع جدول زمني محدد المدة للانتهاء منها خلال أسبوعين.
 
وأضاف، تفقد مشروع توصيل التيار الكهربائي لقرية الصيادين في بئر العبد والذي تم الانتهاء من توصيل الجهد المتوسط وجاري الانتهاء من توصيل الجهد المنخفض،  كما شدد على الانتهاء من كافة الأعمال خلال أسبوع من الأن على أن تكون كافة الأعمال مطابقة للمواصفات الفنية العالمية.
 
كما حرص رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء على تفقد أعمال تدعيم مدينة الشيخ زويد بعدد 4 كابلات من محطة الشلاق بدلاً من الخطوط الهوائية وتم تفيذ 20 كيلو كابلات وجاري الانتهاء من باقي المسارات، ثم تفقد مبنى هندسة كهرباء الشيخ زويد وقرر إنشاء مبني جديد نظرا لتهالك القديم وعدم صلاحيته.
 
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الكهرباء

شمال سيناء

رفح

الشيخ زويد

تطوير شبكات توزيع الكهرباء بشمال سيناء



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