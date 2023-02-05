تعليم الجيزة تبدأ مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023

مرام محمد

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء للجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوى للعام الدراسى 2023، والتي تستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير، وذلك بناء على الفاكس الوارد من الإدارة العامة للامتحانات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسحر مصطفى مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات مركزى.

وتشكلت لجنة المقابلات من: م . أشرف البسطويسى اليمانى رئيس لجنة الإدارة لقطاع القاهرة، وإلهام فتحى مدير إدارة أبناؤنا فى الخارج بالامتحانات، وأمل إبراهيم مدير إدارة بالتوجيه المالى والإدارى بديوان عام الوزارة، وعبير عبد اللطيف مدير إدارة بالشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

وضم لقاء اليوم إدارات: (العمرانية - الصف - أطفيح - الدقى)، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة السعيدية، ودار الحوار حول الناحية الانضباطية والتنظيمية لأعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على أن هناك معايير لاختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الاوائل، أبرزها الكفاءة فى العمل والخبرة، قائلة: رئيس اللجنة له دور كبير بجانب الملاحظين فى ضبط سير الامتحانات سواء من الناحية الفنية التى تتعلق بتوزيع أوراق ونماذج الأسئلة على الطلاب وفتح مظاريف الأسئلة إضافة إلى الجانب الإدارى داخل اللجنة الخاص بترتيب دخول الطلاب وتفتيشهم وعدم السماح بدخول أي وسائل غش ومن ثم الكفاءة والخبرة لهما دور كبير فى عقد امتحانات بشكل هادئ.