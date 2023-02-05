التعليم: إنجاز 94% من المشروعات المدرسية المستهدفة فى قرى مبادرة حياة

محمود طه حسين

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والذي عقد اليوم، بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة، للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات الهيئة خلال العام المالي 2022/2021، وموقف مبادرة حياة كريمة (المرحلة الأولي)، ومناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2023، والموقف المالي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2022.

ورحب الدكتور الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس إدارة الهيئة وهم اللواء هشام مصطفى فهمى، والدكتور مهندس وليد عباس عبد القوي، والدكتور عصام جلال شعت، وأمل فاروق علاء الدين ومحمد سامي محمد، كما أشاد الوزير بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به الهيئة فى عملية بناء وإحلال وتجديد المدارس.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازى بتحديث كراسات المعايير الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل الدولية، ومدارس المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة كراسات التخصيص الخاصة بهذه المدارس على مستوى الجمهورية.