وزير الصحة يوجه بالتحقيق فى مخالفات مستشفى القاهرة الجديدة بعد زيارتها

كتب وليد عبد السلام

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير راجع انتظام العاملين بالمستشفى، وتبين وجود حالة من عدم الانتظام، وفقا لجداول الحضور، إلى جانب عدم وجود نظام حضور وإنصراف، مما يؤدي إلى عدم انتظام سير العمل بالمستشفى والذي يؤثر بالسلب على تقديم الخدمة الصحية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه أثناء الزيارة تلاحظ وجود عدد من الصيادلة في الصيدلية الخاصة بالمستشفى، يفوق العدد الفعلي المطلوب لتسيير العمل بها، مما أدى إلى تكدس الصيادلة، كما تبين وجود عدد من أطباء الأسنان بعيادة الأسنان يفوق العدد الفعلي المطلوب لتشغيل العيادة، إلى جانب عدم وجود ترددات من المرضى على عيادات الأسنان.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير انتقد مستوى النظافة في المستشفى، وعدم قيام شركة النظافة المتعاقد معها بالدور المنوط بها، كما لاحظ الوزير عدم انتظام وتغيب أفراد شركة الأمن المتعاقد معها وفقاً لجدول النوبتجية، حيث أن العدد الكامل لأفراد الأمن (60) فردا خلال الـ 24 ساعة، مما يعني أن عدد الأفراد في النوبتجية الواحدة 30 فردا، علاوة على عدم التزام أفراد الأمن بارتداء الزي الرسمي الخاص بهم.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير لاحظ سوء الفرش بالغرف الداخلية للمستشفى، ووجود الأدوية في مخازن الصيدلية ملقاه على الأرض وعدم تخزينها بشكل آمن وسليم، إلى جانب عدم اتباع إجراءات السلامة والوقاية بغرف الأشعة، حيث تبين دخول مرافق مع المريض لغرفة الأشعة في غياب الاجراءات اللازمة.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير وجه بالتحقيق الفوري في المخالفات التي تم رصدها في مستشفى القاهرة الجديدة، وطلب إفادته بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة.

وخلال زيارة مركز طبي التجمع الخامس، أفاد «عبدالغفار» أن الوزير لاحظ زيادة كبيرة في أعداد العاملين بالمركز عن الاحتياج الحقيقي لإنجاز مهام المركز، إلى جانب عدم الانتظام الفرق العاملة بشكل عام.