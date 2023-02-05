اليوم السابع
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وزارة الأوقاف تعلن نتيجة الأسرة القرآنية وقدرها 300 ألف جنيه

الأحد، 05 فبراير 2023 08:56 م
وزارة الأوقاف تعلن نتيجة الأسرة القرآنية وقدرها 300 ألف جنيه
كتب لؤى على

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أعلنت المسابقة العالمية للقرآن الكريم 29، والتي تنظمها وزارة الأوقاف، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى،  نتيجة الفرع الثاني (الأسرة القرآنية - حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة) في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، كما اعلنت مسابقة القران الكريم الفائزون بجائزة الأسرة القرآنية وقدرها 300 ألف جنيه. 
 
وكان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم صباح السبت بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، و‏الدكتور نظير عياد نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الديار ‏المصرية، ‏وعدد من  العلماء والسفراء والإعلاميين، وضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين تحت اسم  القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
 
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وزارة الاوقاف

مسابقة القران الكريم

السيسى

الاسرة القرانية



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