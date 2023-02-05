انتهاء تنفيذ مجمع الخدمات بقرية غمازة الصغرى ضمن "حياة كريمة" فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

حققت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إنجازات غير مسبوقة في 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك بإجمالي 1136 مشروعا تنمويا غيرت حياة مئات الآلاف من الأسر للأفضل.

وكشفت مبادرة "حياة كريمة " عن المشروعات التنموية التي تنفذها في قرية غمازة الصغرى بمركز الصف، والتي استهدفت تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة القطاعات.

وأكدت المبادرة، انتهاء أعمال تنفيذ مشروع مجمع الخدمات بنسبة 100%، وانتهاء تنفيذ مشروع سكن كريم والذي يشمل 16 وحدة سكنية وحظائر لتربية المواشي بما يتناسب مع هوية القرية بنسبة 98%، بالإضافة إلى انتهاء تنفيذ مشروع وحدة طب الأسرة بنزلة عليان بنسبة 95%.

ويعد مشروع "سكن كريم" من أهم محاور مبادرة حياة كريمة، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى المنازل التي يسكنها الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية من مياه شرب نقية وصرف صحي، فضلا عن إتاحة أكبر عدد من الوحدات السكنية المطورة، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين لكفالة حقهم في العيش الكريم.

جدير بالذكر، أن "حياة كريمة" تواصل تنفيذ أعمال مشروع "سكن كريم" بقرية عرب العيايدة بمركز الصف، والذي يقام على مساحة 10500م2، ويتكون من 16 عمارة سكنية بعدد 128 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، و128 حظيرة لتربية المواشي توفر فرص عمل لأهالي المنطقة.

وتستعد المحافظة لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها لخدمة 2 مليون مواطن.