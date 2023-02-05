اليوم السابع
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التعليم عن ربط النتيجة بسداد المصروفات: إجراءات مع المدرسة المخالفة

الأحد، 05 فبراير 2023 08:20 م
التعليم عن ربط النتيجة بسداد المصروفات: إجراءات مع المدرسة المخالفة شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
كتب محمد شرقاوى

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أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السماح لمن يرغب من الطلاب في الاطلاع على الدرجات بامتحانات نصف العام داخل المدارس.
 
وأضاف شادي زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّه من حق أي طالب التظلم على نتيجة الامتحانات بعد الاطلاع على نتيجته بالدرجات وذلك نظير رسوم بسيطة.
 
وحول زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، أوضح متحدث التربية والتعليم، أنها تزيد بنسبة 7% سنويا، مشيرا إلى أن المدرسة تعلن عن أسعار الترمين الأول والثاني منذ بداية العام.
 
وأشار شادي زلطة، إلى أنه في حال وجود زيادات مبالغ فيها في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة من حق أولياء الأمور التوجه بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم لفحص الأمر والتحقق منه.
 
وفيما يخص قرار وزير التعليم بعدم ربط النتيجة الخاصة بالفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، ألمح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة تتعامل بدقة مع كل الشكاوى التي ترد إليها من أولياء الأمور وتتخذ الإجراءات اللازمة مع المدرسة المخالفة.
 
وعن مسابقة الـ 30 ألف معلم، بيّن شادي زلطة، أنّ أعداد المتقدمين الذين نجحوا تصل إلى 28176 معلما وتم إبلاغهم لتلقي التدريبات اللازمة، مشيرا إلى أنهم سيستلمون العمل خلال الفصل الدراسي الثاني.
 

التعليم

التربية والتعليم

شادى زلطة

عزة مصطفى

صالة التحرير



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