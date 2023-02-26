حصاد الوزارات.. وزارة الزراعة: 1250 جنيها سعر إردب القمح ليس نهائيا

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الزراعة: 1250 جنيها سعر أردب القمح ليس نهائيا وملتزمون به إذا انخفض السعر عالميا

الخارجية تنظم زيارة لسفراء دول أمريكا اللاتينية إلى مصنع أبو قير للأسمدة

رئيس الوزراء: إنشاء وتطوير 5 مطارات فى سيناء بتكلفة 11 مليار جنيه

غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 25 وأسوان 30 درجة

الصحة تكشف خطوات إتمام الفحص الطبى للمقبلين على الزواج.. فيديو

"الصحة" تكشف عقوبة تزوير شهادات فحص المقبلين على الزواج

دار الإفتاء تكشف موعد ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها

القوى العاملة: برنامج إلكترونى استرشادى لحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم

"التعليم" تعقد جلسة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص حول الصحة الإنجابية

محافظة القاهرة تسكمل إزالة عزبة أبو قرن بمصر القديمة.. صور

الرى تقدم تدريبا على الإدارة المثلى للموارد المائية والتكيف مع تغيرات المناخ

الأوقاف تعلن فتح باب التسجيل للراغبين في حفظ القرآن عن بعد من خارج مصر