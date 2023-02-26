"التعليم" تعقد جلسة تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص حول الصحة الإنجابية

كتب محمود طه حسين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات والإدارات التعليمية حول تنفيذ محاضرات حول الصحة الإنجابية فى المؤسسات التعليمية، وذلك انطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفى إطار التزام الحكومة بالتزاماتها في تحقيق العدالة بين الجنسين ودمج مفهوم النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية، برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وفى مستهل الورشة، رحب الدكتور محمد حسن عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالحضور، مؤكدًا على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات في كافة أنحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014/2030 بنهج تشاركي وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين بما يتناغم مع روح ومبادئ الدستور 2014 الذي ينص على تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المتجسدة في الدستور.

وأشار إلى أنه إيمانًا بأهمية تعزيز مبدأ العدالة القائم على النوع الاجتماعي التي تؤكد على تطوير أساليب التعليم، وإلغاء مظاهر التمييز على أساس الجنس وبخاصة فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع، وتوفير بنية تعليمية أمنة وصحية في المدارس من تطوير المناهج وأساليب التعليم والارتقاء بجودة التعليم بكافة مستوياته.

وهذا يمثل استجابة الدولة المصرية للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتزامات مصر بأهداف التنمية المستدامة ۲۰۳۰ بشكل عام، ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم قد بادرت منذ أكثر من عقد من الزمان إلى إدماج النوع الاجتماعي في خططها التطويرية، وفي بناء شراكات إستراتيجية مع داعمين للنوع الاجتماعي في التعليم، حيث يجري العمل على إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في التعليم ومن هنا جاءت الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة والسكان لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين ضمن الإستراتيجية الهادفة إلى تحسين وضع النوع الاجتماعي وتقليص الفجوات في المجالات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعميم ثقافة مراعاة النوع الاجتماعي بين الجنسين والحد من وجود أي عنف قائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالمدرسة في محتوى الأنواع والأشكال المختلفة من المواد التعليمية وفي البيئة المدرسية وما يرتبط بها.

وفى كلمتها، أوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للصحة الإنجابية بوزارة الصحة والسكان على ضرورة فهم الصحة الإنجابية للفتيات بصورة صحيحة وخطورة العنف ضد المرأة عليها وعلى الأسرة والمجتمع ككل من أجل تطوير المجتمع على كافة المستويات.

وخلال الجلسة قامت الدكتورة منة وحيد متخصص صحة إنجابية بوزارة الصحة والسكان بإلقاء كلمة عن المهارات اللازمة للحياة الصحية وأهمية الصحة الإنجابية في الأسرة والمجتمع.