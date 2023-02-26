الأوقاف تعلن فتح باب التسجيل للراغبين في حفظ القرآن عن بعد من خارج مصر

كتب لؤى على

أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود الوزارة في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، انطلقت مع مطلع هذا العام 2023م من خلال برنامج "التحفيظ عن بعد" (36) حلقة تحفيظ لـ(36) إمام وعضو هيئة تدريس وواعظة ومحفظة وعضو مقرأة ، وقد بلغ عدد الملتحقين الراغبين في حفظ القرآن الكريم (1001) طالبًا حتى تاريخه، وأسماء المحفظين على النحو التالي :

م الاسـم والمديـــريــة والوظـيفة

1. محمد حسن عبد العظيم حسن القاهرة إمام وخطيب

2. مصطفى محمد مصطفى عبد الله كفر الشيخ إمام وخطيب

3. محمود نصر الدين محمد الإسكندرية إمام وخطيب

4. رأفت عبد الستار سيد الغربية عضو هيئة تدريس

5. حاز م سامي الدسوقي متولي الدقهلية إمام وخطيب

6. حمادة محمد خطاب البحيرة عضو هيئة تدريس

7. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية إمام وخطيب

8. أحمد دسوقي مكي القاهرة إمام وخطيب

9. أحمد عبد الباقي علي المنوفية إمام وخطيب

10. عاشور أحمد سعيد أسوان إمام وخطيب

11. سليمان محمد محمود أحمد الجيزة إمام وخطيب

12. محمد عبد المنعم عبد الدايم الإسكندرية إمام وخطيب

13. وفاء سامي علي شعبان القاهرة محفظة معتمدة

14. طه شعراوي توفيق المنيا إمام وخطيب

15. محمد محمد محمود شعلان الشرقية إمام وخطيب

16. أماني علي محمد القاهرة واعظة معتمدة

17. رائد يحيى عبد الحفيظ عبد الظاهر المنيا إمام وخطيب

18. أحمد طه أحمد متولي البحيرة إمام وخطيب

19. بشير عطية محمد حسانين الشرقية عضو مقرأة

20. محمد سعيد الروبي الإسماعيلية إمام وخطيب

21. محمد محمود عبد المعبود الإسماعيلية إمام وخطيب

22. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة عضو مقرأة

23. محمد محمود العزب حسين دمياط إمام وخطيب

24. كمال الدين شوقي الحوفي البحيرة إمام وخطيب

25. عمرو محمد إبراهيم عبد الصمد بني سويف إمام وخطيب

26. أبو الحسن محمد حامد الأقصر إمام وخطيب

27. حسين عبد الرازق عبد الباسط الأقصر إمام وخطيب

28. محمود أحمد الشافعي محمد الأقصر إمام وخطيب

29. إيمان رشدي محمد منصور القاهرة عضو مقرأة

30. صلاح صبري محي الدين المغازي القاهرة إمام وخطيب

31. ولاء عبد العزيز عبد الله محمد القاهرة عضو مقرأة

32. عبد الله حسن عبد الرحيم العياط القاهرة إمام وخطيب

33. محمد سيد سيد محمد بني سويف إمام وخطيب

34. محفوظ خطاب محمد خطاب المنوفية إمام وخطيب

35. محمد رمضان عبد الحميد محمد الإسماعيلية إمام وخطيب

36. محمد إبراهيم عبد رمضان السويس إمام وخطيب

جدير بالذكر أن كل من يحفظ القرآن الكريم ويختمه من خلال هذه الحلقات ، ستتاح له فرصة الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة لمن يرغب في الحصول على إجازة من شيخه الذي قام بالحفظ على يديه.

فتح باب التسجيل للراغبين في الحفظ والمراجعة عن بعد من خارج جمهورية مصر العربية ، وعلى الراغبين في ذلك تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :

https://forms.gle/n3v1apbpfGJUVAX39

وسيتم توزيعهم على المحفظين بمعرفة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة.