الزراعة: 1250 جنيها سعر أردب القمح ليس نهائيا وملتزمون به إذا انخفض السعر عالميا

كتبت أسماء نصار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزيه للتعاون الزراعى بوزارة الزراعة، يرافقه المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، بالقيام بجولة بمحافظة بنى سويف لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بالزراعة التعاقدية وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية.

شملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحى بندر ناصر مركز ناصر وكوم ادريجه وابوصير الملق مركز الواسطى، كما تمت مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة.

وأكد "عيسى" أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربع محاصيل، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة الذرة الصفراء 9.5 الاف للطن والذرة البيضاء 9 آلاف للطن وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن وعباد الشمس 15 ألف جنيه للطن وهذه أسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الأسعار العالمية أما لو ارتفعت الأسعار العالمية سوف يكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح، وأن هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهذا أكبر ضمان.

كما أكد بأن سعر القمح 1250 جنيها للأردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية أما إذا زادت الأسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع‏.

و أكد "رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعى بوزارةالزراعه"، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية وشدد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفنى لهم .

وقال عيسى أنه تم عقد لقاءات مباشرة مع بعض المزارعين وتوعيتهم بالإصابات الحشرية والمراضية التى تهدد المحصول فى تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها والتوصية بضرورة رى المحصول فى هذه الفترة فى عدم وجود الرياح لضمان امتلأ الحبوب.