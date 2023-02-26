"الصحة" تكشف عقوبة تزوير شهادات فحص المقبلين على الزواج

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه لن يتم توثيق عقد الزواج الشرعى أو فى الكنيسة بدون الحصول على شهادة الفحص الطبى للمقبلين على الزواج بدء من يوم 26 فبراير 2023 .

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن مدة سريان الشهادة 6 أشهر من بدء اجراء الفحص الطبى وتابعت: "لا يمكن اجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج فى المراكز الطبية الخاصة وتجرى فقط بمراكز وزارة الصحة".

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن عقوبة تزوير شهادات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج مدة لا تقل عن 10 سنوات حبس وعقوبة استخدامها مدة لا تقل عن 3 سنوات .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

وكشف «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 300 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام العمل الرسمية، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.