القوى العاملة: برنامج إلكترونى استرشادى لحصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم

كتبت - مرام محمد

ناقش الاجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، المنعقد صباح اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة مع مديري المديريات بالمحافظات، تصور ومشروع استرشادي أعدته الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتشغيل بشأن برنامج إلكتروني مركزي لحصر العمالة من ذوي الهمم، تمهيدا لإطلاقه، بعد اعتماده وتعميمه على جميع مديريات القوى العاملة.

وقال وزير القوى العاملة، إن هذا البرنامج هدفه تسهيل عملية الحصر والمتابعة والتشغيل، والتواصل مع المنشآت، وراغبي العمل من ذوي الهمم، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعداد قاعدة بيانات الكترونية حديثة لذوي الهمم، لحصرهم وتدريبهم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووعد الوزير، مديري المديريات بأنه خلال أيام قليلة سيتم توفير كافة الإمكانيات لتطوير آليات التعامل إلكترونيا مع هذه المنظومة الجديدة وغيرها تماشيا مع خطة الوزارة نحو عالم الرقمنة.

وأعلنت "الوزارة"، في بيان لها اليوم الأحد عن أن مديرياتها ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع الستة الماضية، قامت بحصر 48% من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ5% لذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت إن عدد المنشآت التي تم حصرها حتى اليوم الأحد بلغت 11237 منشأة، يعمل بها مليوناً 801 ألفاً 237 عاملا، وذلك من إجمالي منشآت يبلغ عددها 23 الفاً و654 منشأة، من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية، موضحة أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الان يبلغ 89 ألفاً 135 عامل، وأن المُعين منهم فقط 53 ألفاً و818 عاملا والمتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 35 الفاً و317 عاملا.

وأكدت "الوزارة" أنه على مدار الـ 6 أسابيع الماضية تتواصل مديريات القوى العاملة مع المنشأت ،ويجرى الان عملية باقي الحصر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد ،وللاسبوع السادس على التوالي مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات للاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء جدد وزير القوى العاملة توجيهاته للإدارات المختصة وأجهزة الوزارة المعنية، والمديريات بسرعة الانتهاء من الحصر والتسجيل للمنشآت ونِسب المعينين من ذوي الهمم والقدرات والنسب المتبقية للاستيفاء داخل المنشآت بالمحافظات، لدمجهم في سوق العمل بعد تأهليهم وتدريبهم.

حضر اللقاء من الوزارة: محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وحسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشؤون المديريات، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وهدى قابيل مدير عام الادارة العامة للنظم والتطبيقات، ومحمد عبد الفتاح مديرعام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، ورضا العربى المدير التنفيذى للوحدة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وأيمن زكي مطور نظم بمركز المعلومات.