محافظة القاهرة تسكمل إزالة عزبة أبو قرن بمصر القديمة.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، أعمال الإزالة والإخلاء بمنطقة عزبة أبو قرن التابعة لحى مصر القديمة، ضمن خطة تطوير العشوائيات، وفى ضوء ما وجهت به القيادة السياسية بتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية لاستعادة الوجه الحضاريّ للعاصمة لتتكامل على نحو نموذجيّ مع كل أعمال التطوير التي تتم بمنطقة الفسطاط، في إطار تطوير القاهرة التاريخية لإعادتها لسابق عهدها تزامنا مع تنفيذ الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لأعمال الإزالة الجارية، والوقوف على آخر المستجدات بموقع الإزالة وتذليل أى عقبات وإيجاد حلول فورية لها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم إزالة 2 عقار كليا و4 جزئيا وإخلاء 2 عقار بإجمالي 14 أسرة، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء استئناف الإزالات بعزبة أبو قرن إلى هدم 6 عقارات هدما كليا من أصل 22 عقارا ملكية خاصة، وهدم 5 عقارات أملاك دولة، بالإضافة إلى إخلاء 6 عقارات وتعويض 37 أسرة تم إخلاؤهم من إجمالي 140 أسرة.

وأوضحت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال إزالات منطقة عزبة أبو قرن مستمرة على قدم وساق لحين الانتهاء منها، وتأتي استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ليشمل مناطق اخرى تنفيذا لمخطط تطوير منطقة مصر القديمة.