اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 25 وأسوان 30 درجة

الأحد، 26 فبراير 2023 01:35 م
غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 25 وأسوان 30 درجة درجات الحرارة
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود  طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. 
 
ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 25  درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة