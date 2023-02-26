غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 25 وأسوان 30 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة.