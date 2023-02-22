أخبار × 24 ساعة.. الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات 500 جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"التموين" تعلن التعاقد على شراء 50 ألف طن أرز أبيض مستورد
شبكة رصد الزلازل: مصر بعيدة عن أحزمة الهزات الأرضية.. ولا داعى للقلق
وزير النقل: ننفذ ورشا جديدة لصيانة عربات السكة الحديد بسواعد مصرية
وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل المملوكة للدولة
وزير النقل: تعاقدنا مع 9 شركات خاصة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية
وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لـ"المونوريل" أكتوبر المقبل
الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات والمراكز الطبية 500 جنيه
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