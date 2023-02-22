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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات 500 جنيه

الأربعاء، 22 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: رسوم الكشف الطبى للحج بالمستشفيات 500 جنيه وزارة الصحة
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"التموين" تعلن التعاقد على شراء 50 ألف طن أرز أبيض مستورد
وزير النقل: ننفذ ورشا جديدة لصيانة عربات السكة الحديد بسواعد مصرية
 
وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل المملوكة للدولة
 
وزير النقل: تعاقدنا مع 9 شركات خاصة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية
 

 

 


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