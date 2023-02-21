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وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل المملوكة للدولة

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 02:08 م
وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لركوب وسائل النقل المملوكة للدولة المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تتجه لإصدار تذكرة موحدة بالتعاون مع شركة عالمية، لتخدم كل وسائل النقل المملوكة لوزارة النقل، وسيتم طرحها تدريجيا، حيث ستضم اولا وسائل النقل الكهربائى، ثم مرحلة ثانية ستضم السكة الحديد ثم أتوبيس العاصمة، ومرحلة ثالثة من الممكن ضم خطوط الطيران لتسهيل الركوب على السائح.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، أن ذوى الهمم لهم نفس التخفيضات الموجودة فى المترو موجودة على وسائل النقل للعاصمة، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات إلكترونية سيتم تشغيلها قريبا للمواصلات العاملة فى العاصمة لتسهيل الوصول للخطوط والتاكسى.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل

وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسارًا لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، وتم تحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، وأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى، اعتبارًا من بداية العام الجارى، من خلال 20 أتوبيسًا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.

 


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