شبكة رصد الزلازل: مصر بعيدة عن أحزمة الهزات الأرضية.. ولا داعى للقلق

الأمير نصرى

قال الدكتور محمد عز العرب أستاذ بالشبكة القومية لرصد الزلازل، إن المصريين تعرضوا لشائعات لم تحدث من قبل خلال زلزال تركيا، ويجب أن يستقى المواطن المعلومة من المصادر الموثوق بها، حيث إن هناك محطات لرصد الزلازل، هي المعنية بهذه المعلومات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن عملية المد والجزر تتأثر بالشهر القمرى، ومن الطبيعى أن يحدث إنحسار لمستوى سطح البحر وانخفاض منسوب مياه الشواطئ.

وأوضح "عز العرب" أنه لا يوجد فى علم الزلازل توقع بحدوث زلزال، ومن ثم لا ادعي للخوف من زلزال تركيا وهى بعيدة عنا، وهناك زلازل حدثت فى الماضى وممكن أن تحدث فى المستقبل، لكن لا يمكن أن نتنبأ بها.

وأشار إلى أن زلزال تركيا حدث على نفس الصدع الذى حدث عليه الزلزال الكبير فى 6 فبراير، والصدوع موجودة، موضحا أن قارة أفريقيا لا يوجد وسطها حدود من الصدوع، حيث أن الناس تستقى معلومة وتفسرها بطريقة غير صحيحة.

وأكد محمد عز العرب أن مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل ولن تتغير بمرور الزمن، وما حدث فى مصر مجرد شعور بالهزة، ولا داعى للقلق.