اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تعلن التعاقد على شراء 50 ألف طن أرز أبيض مستورد

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 10:02 م
"التموين" تعلن التعاقد على شراء 50 ألف طن أرز أبيض مستورد وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد، حيث تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص في السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت في ظل هذه الظروف الصعبة في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية كما تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
 
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين اشترطت بأن يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، وسيتم إرسال أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملائمته مع ذوق المستهلك المصرى، كما سيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقدمة، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية.

التموين

استيراد الارز

مخزون الارز

اسعار الارز

السلع الغذائية

اسعار السلع الغذائية



الموضوعات المتعلقة

تموين دمياط تعلن أسعار ومنافذ بيع الأرز بأنحاء المدينة.. تعرف عليها

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:47 ص

"تموين دمياط" تضخ كميات من الأرز بمعارض أهلا رمضان.. الفاخر بـ17 جنيها للكيلو

السبت، 18 فبراير 2023 07:30 م

14.5 جنيه سعر كيلو السكر والأرز.. قائمة أسعار معرض أهلا رمضان فى البدرشين

السبت، 18 فبراير 2023 11:46 ص

"التموين" تستورد الأرز الأبيض لتعزيز المخزون الاستراتيجى ومكافحة الاحتكار.. الوزارة تشترط تقديم العروض بـ3 عينات كل عينة 2 كيلو لإجراء اختبار طهى لتحديد مدى مطابقة الأرز المستورد مع ذوق المستهلك المصرى

الخميس، 16 فبراير 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة