"التموين" تعلن التعاقد على شراء 50 ألف طن أرز أبيض مستورد

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد، حيث تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص في السلع طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت في ظل هذه الظروف الصعبة في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية كما تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2022/2023 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين اشترطت بأن يكون العرض مصحوبا بـ 3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، وسيتم إرسال أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملائمته مع ذوق المستهلك المصرى، كما سيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة اختبار الطهى للعينات المقدمة، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية.