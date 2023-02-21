وزير النقل: بدء التشغيل التجريبى لـ"المونوريل" أكتوبر المقبل

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة بدأت تدير منظومة النقل وأعمال الوزارة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، ومع بداية مارس سيتم نقل باقى الادارات لمقر الوزارة بالعاصمة.

وأضاف وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم إعداد خطة متكاملة لنقل الموظفين والمواطنين للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات كثيرة فى الفترة القادمة للتعرف عليها.

وأكد وزير النقل أن المونوريل سيعمل أكتوبر القادم بشكل تجريبى، وهو ضمن وسائل النقل للعاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن الوسائل للعاصمة متنوعة وأهمها القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل.

وتستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى، وعلى رأس هذه الوسائل القطار الخفيف والخط الثالث للمترو، وتكاملها مع خطوط النقل الأخرى، والتي تنفذها وزارة النقل.

وتم رفع جميع المسارات داخل العاصمة وتصميم شبكة بعدد 24 مسارًا لربط مختلف الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط (القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل)، وكذا ربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة إلى خارجها، وتم تحديد أماكن 200 محطة وسطية داخل العاصمة، والتعاقد على مختلف تطبيقات تشغيل منظومة النقل الذكي، وأنه جار استلامها للعمل عند بدء التشغيل، وأنه تم بدء التشغيل التجريبي لمنظومة النقل الذكى، اعتبارًا من بداية العام الجارى، من خلال 20 أتوبيسًا تم تشغيلها بعدد مسارين من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسطية.